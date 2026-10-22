Około 25% z 9 347 zidentyfikowanych na świecie centrów danych znajduje się na obszarach, gdzie przez co najmniej jeden miesiąc w roku zapotrzebowanie na wodę przewyższa jej dostępne zasoby. Takich obiektów jest 2 315, podaje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Environmental Science & Technology.

Woda do chłodzenia

Badanie przeprowadziła grupa naukowców kierowana przez zespół z Carnegie Institution for Science w USA. Porównali oni lokalizacje centrów danych z lokalnymi warunkami zaopatrzenia w wodę. Duże obiekty mogą zużywać dziennie tyle wody, ile miasto liczące 50 tysięcy mieszkańców. Do chłodzenia często stosuje się odparowywanie, dlatego zazwyczaj preferowana jest woda słodka.

W przeciwieństwie do energii elektrycznej, którą można przesyłać na znaczne odległości za pośrednictwem sieci, woda dla centrów danych zwykle musi być pozyskiwana lokalnie — z rzek, jezior lub podziemnych warstw wodonośnych. Jej dostępność może się zmieniać w zależności od pory roku.

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Konkurencja o lokalne zasoby

Według autorów pracy 41% centrów danych na świecie bezpośrednio konkuruje o wodę z miastami i gminami. W przypadku kolejnych 28% obiektów głównym kierunkiem wykorzystania wody na danym obszarze jest rolnictwo. W 523 centrach danych, co stanowi ponad 5% ogólnej liczby, deficyt wody odnotowuje się już przez co najmniej dziewięć miesięcy w roku.

Modelowanie wykazało również, że przy wzroście średniej globalnej temperatury o 3°C w porównaniu z poziomem z 1900 roku udział centrów danych na obszarach deficytu wody może wzrosnąć do 33% w ciągu dziesięciu lat lub szybciej. Najwięcej centrów danych, które z powodu ocieplenia przekroczą ten próg, prognozuje się w USA, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Niemczech zmiany będą według modelu niewielkie.

Naukowcy zaznaczyli, że firmy nie zawsze ujawniają wielkość zużycia wody przez centra danych. Wśród możliwych sposobów ograniczenia zależności od wody słodkiej wskazali wykorzystanie ścieków, oczyszczonej wody morskiej oraz udoskonalenie systemów odprowadzania ciepła.

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