Meta przygotowuje się do monetyzacji swojego osobistego agenta AI Muse, który obecnie jest dostępny tylko w USA i Kanadzie, oraz oczekuje, że z czasem będzie on przynosił większy przychód na użytkownika niż aplikacje Facebook i Instagram. Dyrektor generalny firmy Mark Zuckerberg powiedział o tym podczas rozmowy poświęconej wynikom za trzeci kwartał, informuje Engadget.

Ponad 10 mln użytkowników

Muse uruchomiono na początku września. Według Zuckerberga z usługi zaczęło już korzystać ponad 10 mln osób. Stwierdził, że produkt osiągnął dopasowanie do potrzeb rynku, a Meta przechodzi do etapu skalowania, którego celem jest dotarcie do miliardów użytkowników.

Szef Meta zaznaczył również, że obsługa Muse kosztuje firmę więcej niż działanie jej innych usług. Dlatego firma już pracuje nad modelami monetyzacji agenta.

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Opłaty i subskrypcje

Meta planuje stworzyć narzędzia handlowe, które pozwolą pobierać od firm opłaty za transakcje realizowane za pośrednictwem Muse. Według Zuckerberga zakupy są najczęstszym scenariuszem użycia agenta, a średnia wartość pojedynczego zakupu dokonanego z jego pomocą wynosi 200 dolarów.

Firma zamierza również zaoferować subskrypcje AI użytkownikom i właścicielom firm, którzy intensywniej korzystają z agenta. Zuckerberg zaznaczył, że średni roczny przychód Meta od amerykańskiego użytkownika jej aplikacji wynosi kilkaset dolarów. Jego zdaniem Muse z czasem będzie mogło przekroczyć ten wskaźnik dzięki skali operacji handlowych.

Muse ma również stać się częścią planu Meta dotyczącego zwiększenia przychodów z okularów AI. W ubiegłym miesiącu firma zaprezentowała zapowiedź możliwości agenta w takich okularach: użytkownicy będą mogli z nim rozmawiać, sprawdzać status zadań i dodawać pozycje do listy spraw do załatwienia. Zuckerberg powiedział, że Muse pojawi się w okularach Meta w przyszłym miesiącu.

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