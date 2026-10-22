Meta正准备将其个人AI智能体Muse商业化。该服务目前仅在美国和加拿大提供，Meta预计，随着时间推移，Muse带来的每用户收入将高于Facebook和Instagram应用。公司首席执行官马克·扎克伯格在第三季度财报电话会议上表示，Engadget报道。

超过1000万用户

Muse于9月初推出。扎克伯格表示，已有超过1000万人开始使用该服务。他称，该产品已实现与市场需求的匹配，Meta正进入规模化阶段，目标是覆盖数十亿用户。

Meta负责人还指出，运营Muse的成本高于公司其他服务。因此，该公司已经在研究这一智能体的商业化模式。

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佣金和订阅

Meta计划创建商业工具，以便向通过Muse完成交易的企业收取费用。扎克伯格表示，购物是使用该智能体最常见的场景，通过它完成的单笔购买平均金额为200美元。

该公司还打算向更密集使用该智能体的用户和企业主提供AI订阅服务。扎克伯格指出，Meta从其应用美国用户获得的平均年度收入为数百美元。他认为，凭借商业交易量，Muse最终将能够超过这一指标。

Muse还将成为Meta增加AI眼镜收入计划的一部分。上个月，该公司展示了该智能体在这类眼镜上的功能预览：用户将能够与其交谈、查看任务状态，并向待办事项清单添加项目。扎克伯格表示，Muse将于下个月在Meta眼镜上推出。

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