Meta готовится монетизировать своего персонального ИИ-агента Muse, который сейчас доступен только в США и Канаде, и рассчитывает, что со временем он будет приносить больше дохода на одного пользователя, чем приложения Facebook и Instagram. Об этом генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил во время звонка по итогам третьего квартала, сообщает Engadget.

Более 10 млн пользователей

Muse запустили в начале сентября. По словам Цукерберга, сервисом уже начали пользоваться более 10 млн человек. Он заявил, что продукт достиг соответствия потребностям рынка, а Meta переходит к этапу масштабирования с целью охватить миллиарды пользователей.

Глава Meta также отметил, что обслуживание Muse обходится компании дороже, чем работа ее других сервисов. Поэтому компания уже работает над моделями монетизации агента.

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Комиссии и подписки

Meta планирует создать инструменты для коммерции, которые позволят взимать с бизнесов плату за транзакции, совершенные при посредничестве Muse. По словам Цукерберга, покупки являются самым распространенным сценарием использования агента, а средняя сумма одной покупки с его помощью составляет 200 долларов.

Компания также намерена предложить ИИ-подписки пользователям и владельцам бизнесов, которые интенсивнее используют агента. Цукерберг отметил, что средний годовой доход Meta от американского пользователя ее приложений составляет несколько сотен долларов. По его мнению, Muse со временем сможет превысить этот показатель благодаря объему коммерческих операций.

Muse также должен стать частью плана Meta по увеличению доходов от ИИ-очков. В прошлом месяце компания представила предварительный обзор возможностей агента в таких очках: пользователи смогут общаться с ним, проверять статус задач и добавлять пункты в список дел. Цукерберг заявил, что Muse появится в очках Meta в следующем месяце.

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