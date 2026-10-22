W Stanach Zjednoczonych jednostka Pentagonu odpowiedzialna za nadzór nad odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w wojsku miała obsadzone tylko trzy z 10 przewidzianych stanowisk według stanu na luty 2026 roku. Wynika to z raportu rządowego organu kontrolnego GAO, jak informuje Defense News.

Według GAO, według stanu na kwiecień 2026 roku niezrealizowanych pozostawało 29 z 64 działań przewidzianych w Strategii odpowiedzialnej AI Departamentu Obrony USA i planie jej wdrożenia. Niedobory kadrowe ograniczały zdolność Biura Głównego Dyrektora ds. Cyfrowych i Sztucznej Inteligencji (CDAO) do podejmowania dodatkowych kroków na rzecz wdrażania odpowiedzialnej AI.

Problemy w pracy rady

GAO ustaliło również, że Rada Robocza ds. Odpowiedzialnej AI nie odbywała posiedzeń od końca 2024 roku do sierpnia 2025 roku. Przedstawiciele CDAO wyjaśnili przerwę innymi priorytetami, w tym opracowywaniem wytycznych dotyczących generatywnej AI oraz udziałem w tworzeniu ogólnorządowych zasobów zarządzania ryzykiem AI.

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Posiedzenia rady wznowiono w sierpniu 2025 roku, jednak nadal nie ma ona formalnego statutu określającego jej uprawnienia i częstotliwość spotkań. Urzędnicy z czterech komponentów Departamentu Obrony USA poinformowali GAO, że podczas przerwy napotykali trudności we wdrażaniu, w których mogłaby pomóc ściślejsza współpraca. Sześć z 10 ankietowanych komponentów stwierdziło, że wymiana zasobów i praktyk wzmocniłaby ich zdolność do stosowania sześciu zasad odpowiedzialnej AI.

Zalecenia GAO

GAO zaleciło Departamentowi Obrony USA rozwiązanie potrzeb kadrowych jednostki ds. odpowiedzialnej AI oraz zatwierdzenie statutu Rady Roboczej. Resort zgodził się z obiema rekomendacjami. Jednocześnie przedstawiciele CDAO poinformowali, że nie oczekują obsadzenia wakatów ani zwiększenia zatrudnienia, dopóki biuro przechodzi reorganizację po przeniesieniu do struktury zastępcy sekretarza obrony ds. badań i inżynierii.

GAO wezwało także Kongres do zobowiązania Pentagonu do wdrożenia wcześniejszych rekomendacji: określenia obowiązków organizacji zaangażowanych w działalność związaną z AI, a także wyznaczenia osób odpowiedzialnych i ustalenia harmonogramu identyfikowania oraz zarządzania potrzebami kadrowymi w tej dziedzinie.

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