W Kanadzie kilka rządowych stron internetowych, w tym strona Statistics Canada, pozostawało niedostępnych rano 22 października po wykryciu krytycznej luki w języku programowania PHP. Na stronie Statistics Canada zamieszczono komunikat o czasowej niedostępności serwisu. Informuje o tym Global News.

Prewencyjne wyłączenie stron

Poprzedniego dnia wyłączono również stronę Kanadyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej, który przetwarza informacje o znakach towarowych i prawach autorskich. Kanadyjski minister sztucznej inteligencji Evan Solomon oświadczył, że niektóre strony rządowe zostały tymczasowo wyłączone w celu ochrony systemów rządowych i informacji Kanadyjczyków, zgodnie z zaleceniami Kanadyjskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Jak powiedział, działania są związane z luką w PHP — szeroko stosowanym języku programowania, na którym działa około 70% stron internetowych na świecie. Rząd Kolumbii Brytyjskiej również poinformował, że w ramach środka ostrożności wyłączył część swoich stron internetowych i pracuje nad przywróceniem usług.

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Miliony prób wykorzystania luki

Twórcy PHP 21 października wydali pilne poprawki i wezwali użytkowników do natychmiastowej aktualizacji systemów. Madeleine Lawrence, współzałożycielka belgijskiej firmy cyberbezpieczeństwa Aikido Security, powiedziała Reutersowi, że szczegóły dotyczące usterek stały się znane, zanim poprawki były gotowe, a ataki zostały już odnotowane.

Według Cloudflare liczba prób wykorzystania problemu gwałtownie wzrosła po ujawnieniu informacji o nim. Dyrektor generalny firmy Matthew Prince poinformował, że przed publicznym ogłoszeniem odnotowano tysiące takich prób, po 45 minutach — dziesiątki tysięcy, a później ich liczba sięgnęła milionów.

Jednostka cybernetyczna FBI ostrzegła, że luka może umożliwić napastnikom zdalne wykonywanie kodu i potencjalne naruszenie wrażliwych danych oraz sieci. Rządy państw europejskich i innych regionów również tymczasowo wyłączały strony internetowe, podczas gdy operatorzy serwisów instalowali aktualizacje bezpieczeństwa.

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