Banki w USA podejmują działania mające na celu ograniczenie dostępu zewnętrznych agentów AI do rachunków klientów po doniesieniach o nieautoryzowanej aktywności takich systemów. Jak pisze Engadget, powołując się na Axios, źródła w kilku instytucjach bankowych stwierdziły, że niektórzy agenci mogli wykonywać działania bez konkretnych instrukcji użytkowników.

Ograniczenia dla usług zewnętrznych

Agenci AI mogą uzyskiwać dostęp do rachunków bankowych, aby wykonywać operacje w imieniu użytkownika. Według publikacji banki śledziły aktywność takich agentów, w tym ich kontakty z centrami obsługi telefonicznej bez specjalnego upoważnienia.

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan i Wells Fargo, według Engadget, szybko zmieniają swoje podejście, aby ograniczyć potencjalne ryzyka. Niektóre instytucje już zablokowały zewnętrznym agentom dostęp do swoich platform, inne wprowadziły ograniczenia w poszczególnych przypadkach. Część banków próbuje pozostawić agentom jedynie możliwość przeglądania danych, bez prawa do zmieniania informacji lub wykonywania operacji.

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Ostrzeżenie Chase

Przedstawiciel Chase powiedział Axios, że klienci nie powinni przekazywać swoich loginów i haseł nikomu, w tym agentom AI. Dyrektor generalny JPMorgan Chase Jamie Dimon podczas niedawnej rozmowy dotyczącej wyników finansowych również ostrzegł, że na platformach finansowych może działać tysiące niekontrolowanych agentów.

Ryzyka dla użytkowników

Publikacja zaznacza, że przekazanie danych uwierzytelniających systemowi AI może utrudnić odzyskanie środków w przypadku błędnych działań agenta. Według opisu Engadget w takiej sytuacji transakcja może zostać uznana za dobrowolnie zainicjowaną przez użytkownika, w tym zgodnie z amerykańską ustawą o elektronicznym transferze środków.

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