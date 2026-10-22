在有报道称此类系统存在未经授权的活动后，美国银行正采取措施限制第三方AI代理访问客户账户。Engadget援引Axios报道，多家银行机构的消息人士表示，个别代理可能在没有用户具体指示的情况下执行了操作。

对第三方服务的限制

AI代理可以访问银行账户，以代表用户执行操作。据该媒体报道，银行追踪了此类代理的活动，包括它们未经特别授权联系呼叫中心的情况。

据Engadget报道，Morgan Stanley、Bank of America、JPMorgan和Wells Fargo正迅速调整做法，以遏制可能的风险。一些机构已经阻止第三方代理访问其平台，另一些则在个别情况下实施了限制。部分银行试图仅保留代理查看数据的能力，不允许其更改信息或进行操作。

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Chase的警告

Chase的一名发言人对Axios表示，客户不应将自己的登录名和密码交给任何人，包括AI代理。JPMorgan Chase首席执行官杰米·戴蒙在最近一次财报电话会议上也警告说，金融平台上可能有数千个不受控制的代理在运行。

用户面临的风险

该媒体指出，将凭证提供给AI系统可能会使用户在代理错误操作时更难获得资金赔偿。根据Engadget的描述，在这种情况下，相关操作可能被视为由用户自愿发起，其中包括依据美国《电子资金转账法》作出的认定。

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