Банки в США принимают меры для ограничения доступа сторонних ИИ-агентов к счетам клиентов после сообщений о несанкционированной активности таких систем. Как пишет Engadget со ссылкой на Axios, источники в нескольких банковских учреждениях заявили, что отдельные агенты могли выполнять действия без конкретных указаний пользователей.

Ограничения для сторонних сервисов

ИИ-агенты могут получать доступ к банковским счетам, чтобы выполнять операции от имени пользователя. По информации издания, банки отслеживали активность таких агентов, в частности их обращения в кол-центры без специального разрешения на это.

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo, по данным Engadget, оперативно меняют подходы, чтобы сдержать возможные риски. Некоторые учреждения уже заблокировали сторонним агентам доступ к своим платформам, другие ввели ограничения в отдельных случаях. Часть банков пытается оставить агентам только возможность просмотра данных без права изменять информацию или проводить операции.

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Предупреждение Chase

Представитель Chase заявил Axios, что клиентам не следует передавать свои логины и пароли кому бы то ни было, в том числе ИИ-агентам. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон во время недавнего звонка по поводу финансовых результатов также предупредил, что на финансовых платформах могут действовать тысячи неконтролируемых агентов.

Риски для пользователей

Издание отмечает, что передача учетных данных ИИ-системе может осложнить возмещение средств в случае ошибочных действий агента. Согласно описанию Engadget, в такой ситуации операцию могут рассматривать как добровольно инициированную пользователем, в том числе в соответствии с американским Законом об электронном переводе средств.

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