Platforma projektowa Canva zaprezentowała swój pierwszy własny model generowania obrazów — Canva Craft. Jest on już dostępny dla wszystkich użytkowników w zakładce Dream Lab, a także ma pojawić się poprzez Canva API, informuje TechCrunch.

Model opracował zespół badawczy Canvy. Firma pozycjonuje go jako konkurenta dla narzędzi do tworzenia obrazów od Google, OpenAI, ByteDance i Meta.

Generowanie w dwóch etapach

Według Canvy Craft działa w dwóch etapach. Najpierw analizuje zapytanie użytkownika i tworzy plan obrazu: określa przestrzenne rozmieszczenie obiektów, ich względną skalę, hierarchię wizualną oraz dane do generowania tekstu. Na drugim etapie model tworzy obrazy o rozdzielczości do 2K w 30 formatach proporcji obrazu.

W Canvie oświadczyli, że takie podejście ma zapewnić dokładniejsze odwzorowanie szczegółów obiektów i czytelny tekst na obrazach. Użytkownicy będą również mogli precyzyjnie edytować poszczególne elementy bez zmieniania innych części projektu.

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Szkolenie na szablonach projektowych

Canva poinformowała, że do szkolenia Craft wykorzystała nie fotografie, lecz stworzone przez ludzi szablony projektowe z biblioteki platformy. Zbiór obejmował plakaty, posty do mediów społecznościowych, prezentacje, infografiki, menu oraz układy bogate typograficznie.

Obrazy wygenerowane w Canva Craft można przekształcać w wielowarstwowe projekty za pomocą Canva Magic — narzędzia do przekształcania obrazów w projekty. W ubiegłym roku firma zaprezentowała model, który rozpoznaje projekt i warstwy.

Canva planuje również wspierać generowanie obrazów w zewnętrznych chatbotach, w tym ChatGPT i Gemini, za pośrednictwem swojego MCP. W 2024 roku firma przejęła platformę generowania mediów Leonardo.ai; jej badacze przyczynili się do stworzenia nowego modelu. W najbliższym czasie Canva planuje wydać dwie bardziej ekonomiczne wersje — Craftfast i Craft-ultrafast.

Firma zaznaczyła, że własny model pomoże lepiej kontrolować jakość i szybkość działania usługi, a także zmniejszyć wydatki na API innych modeli.

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