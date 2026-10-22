Платформа для дизайна Canva представила свою первую собственную модель генерации изображений — Canva Craft. Она уже доступна всем пользователям во вкладке Dream Lab, а также должна появиться через Canva API, сообщает TechCrunch.

Модель разработала исследовательская команда Canva. Компания позиционирует ее как конкурента инструментам для создания изображений от Google, OpenAI, ByteDance и Meta.

Генерация в два этапа

По данным Canva, Craft работает в два этапа. Сначала она анализирует запрос пользователя и формирует план изображения: определяет пространственное расположение объектов, их относительный масштаб, визуальную иерархию и данные для генерации текста. На втором этапе модель создает изображения с разрешением до 2K в 30 форматах соотношения сторон.

В Canva заявили, что такой подход должен обеспечить более точное воспроизведение деталей объектов и читаемый текст на изображениях. Пользователи также смогут точечно редактировать отдельные элементы, не изменяя другие части работы.

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Обучение на дизайнерских шаблонах

Canva сообщила, что для обучения Craft использовала не фотографии, а созданные людьми дизайнерские шаблоны из библиотеки платформы. В набор входили постеры, публикации для социальных сетей, презентации, инфографика, меню и насыщенные типографикой макеты.

Сгенерированные в Canva Craft изображения можно преобразовывать в многослойные дизайны с помощью Canva Magic — инструмента преобразования изображений в дизайн. В прошлом году компания представила модель, распознающую дизайн и слои.

Canva также планирует поддержать генерацию изображений в сторонних чатботах, в частности ChatGPT и Gemini, через свой MCP. В 2024 году компания приобрела платформу генерации медиа Leonardo.ai; ее исследователи присоединились к созданию новой модели. В ближайшее время Canva планирует выпустить две более экономичные версии — Craftfast и Craft-ultrafast.

Компания отметила, что собственная модель поможет лучше контролировать качество и скорость работы сервиса, а также сократить расходы на API других моделей.

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