Canva 发布自研图像生成模型 Canva Craft — TechCrunch

设计平台 Canva 推出了其首个自研图像生成模型 Canva Craft。该模型已在 Dream Lab 标签中向所有用户开放，并且也将通过 Canva API 提供，TechCrunch 报道。

该模型由 Canva 的研究团队开发。该公司将其定位为与 Google、OpenAI、ByteDance 和 Meta 的图像创建工具竞争的产品。

分两个阶段生成

Canva 表示，Craft 分两个阶段工作。首先，它会分析用户的提示词并形成图像规划：确定物体的空间布局、相对比例、视觉层级以及用于生成文本的数据。第二阶段，该模型可生成分辨率最高为 2K、支持 30 种宽高比格式的图像。

Canva 表示，这种方法应能确保更准确地再现物体细节，并在图像中生成清晰可读的文字。用户还将能够精准编辑单个元素，而不改变作品的其他部分。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基于设计模板训练

Canva 表示，用于训练 Craft 的并非照片，而是平台资料库中由人类创作的设计模板。该数据集包括海报、社交媒体帖子、演示文稿、信息图表、菜单以及排版丰富的版式。

通过图像转设计工具 Canva Magic，在 Canva Craft 中生成的图像可以转换为多图层设计。去年，该公司推出了一种能够识别设计和图层的模型。

Canva 还计划通过其 MCP，在包括 ChatGPT 和 Gemini 在内的第三方聊天机器人中支持图像生成。2024 年，该公司收购了媒体生成平台 Leonardo.ai；其研究人员参与了新模型的创建。Canva 计划在近期发布两个更经济的版本——Craftfast 和 Craft-ultrafast。

该公司指出，自研模型将有助于更好地控制服务的质量和运行速度，并减少对其他模型 API 的支出。

关注我们在