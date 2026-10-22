Canva випустила власну модель генерації зображень Canva Craft — TechCrunch

Платформа для дизайну Canva представила свою першу власну модель генерації зображень — Canva Craft. Вона вже доступна всім користувачам у вкладці Dream Lab, а також має з’явитися через Canva API, повідомляє TechCrunch.

Модель розробила дослідницька команда Canva. Компанія позиціонує її як конкурента інструментам для створення зображень від Google, OpenAI, ByteDance та Meta.

Генерація у два етапи

За даними Canva, Craft працює у два етапи. Спершу вона аналізує запит користувача й формує план зображення: визначає просторове розташування об’єктів, їхній відносний масштаб, візуальну ієрархію та дані для генерування тексту. На другому етапі модель створює зображення роздільною здатністю до 2K у 30 форматах співвідношення сторін.

У Canva заявили, що такий підхід має забезпечити точніше відтворення деталей об’єктів і читабельний текст на зображеннях. Користувачі також зможуть точково редагувати окремі елементи, не змінюючи інші частини роботи.

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Навчання на дизайнерських шаблонах

Canva повідомила, що для навчання Craft використала не фотографії, а створені людьми дизайнерські шаблони з бібліотеки платформи. До набору входили постери, дописи для соціальних мереж, презентації, інфографіка, меню та типографічно насичені макети.

Згенеровані в Canva Craft зображення можна перетворювати на багатошарові дизайни за допомогою Canva Magic — інструмента перетворення зображень на дизайн. Минулого року компанія представила модель, що розпізнає дизайн і шари.

Canva також планує підтримати генерацію зображень у сторонніх чатботах, зокрема ChatGPT і Gemini, через свій MCP. У 2024 році компанія придбала платформу генерації медіа Leonardo.ai; її дослідники долучилися до створення нової моделі. Найближчим часом Canva планує випустити дві економніші версії — Craftfast і Craft-ultrafast.

Компанія зазначила, що власна модель допоможе краще контролювати якість і швидкість роботи сервісу, а також скоротити витрати на API інших моделей.

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