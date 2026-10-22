В Канаде несколько правительственных веб-сайтов, в частности сайт Статистического управления Канады (Statistics Canada), оставались недоступными утром 22 октября после обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP. На сайте Statistics Canada было размещено сообщение о временной недоступности ресурса. Об этом сообщает Global News.

Защитное отключение сайтов

Накануне также отключили сайт Канадского ведомства интеллектуальной собственности, которое обрабатывает информацию о товарных знаках и авторских правах. Министр искусственного интеллекта Канады Эван Соломон заявил, что некоторые государственные сайты временно отключили для защиты правительственных систем и информации канадцев в соответствии с рекомендациями Канадского центра кибербезопасности.

По его словам, меры связаны с уязвимостью в PHP — широко используемом языке программирования, на котором работает примерно 70% веб-сайтов в мире. Правительство Британской Колумбии также сообщило, что в качестве меры предосторожности отключило часть своих веб-страниц и работает над восстановлением сервисов.

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Миллионы попыток использовать уязвимость

Разработчики PHP 21 октября выпустили срочные исправления и призвали пользователей немедленно обновить системы. Соосновательница бельгийской компании по кибербезопасности Aikido Security Мадлен Лоренс заявила Reuters, что подробности о недостатках стали известны до готовности исправлений, а атаки уже были зафиксированы.

По данным Cloudflare, после обнародования информации о проблеме количество попыток ее эксплуатации резко возросло. Генеральный директор компании Мэтью Принс сообщил, что до публичного объявления фиксировались тысячи таких попыток, через 45 минут — десятки тысяч, а позднее их число достигло миллионов.

Киберподразделение ФБР предупредило, что уязвимость может позволить злоумышленникам удаленно выполнять код и потенциально скомпрометировать чувствительные данные и сети. Правительства стран Европы и других регионов также временно отключали сайты, пока операторы ресурсов устанавливали обновления безопасности.

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