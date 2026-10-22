在发现 PHP 编程语言存在严重漏洞后，加拿大多个政府网站，包括加拿大统计局（Statistics Canada）网站，于10月22日上午仍无法访问。加拿大统计局网站发布了该资源暂时无法访问的通知。Global News对此进行了报道。

为保护系统关闭网站

前一天，处理商标和版权信息的加拿大知识产权局网站也被关闭。加拿大人工智能部长埃文·所罗门表示，根据加拿大网络安全中心的建议，部分政府网站被暂时关闭，以保护政府系统和加拿大人的信息。

他说，这些措施与 PHP 中的一个漏洞有关。PHP 是一种被广泛使用的编程语言，全球约70%的网站基于该语言运行。不列颠哥伦比亚省政府也表示，作为预防措施，已关闭部分网页，并正努力恢复服务。

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数百万次利用漏洞的尝试

PHP 开发者于10月21日发布紧急修复程序，并敦促用户立即更新系统。比利时网络安全公司 Aikido Security 的联合创始人马德琳·劳伦斯告诉路透社，这些缺陷的细节在修复程序准备就绪前就已为人所知，且攻击已经被记录到。

Cloudflare 表示，在有关该问题的信息公开后，试图利用该漏洞的次数急剧上升。该公司首席执行官马修·普林斯称，在公开宣布前已记录到数千次此类尝试，45分钟后增至数万次，随后数量达到数百万次。

美国联邦调查局网络部门警告称，该漏洞可能使攻击者能够远程执行代码，并可能危及敏感数据和网络。欧洲国家及其他地区的政府也暂时关闭了网站，直至网站运营商安装安全更新。

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