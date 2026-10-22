Dwie wrony siwe z gatunku Corvus corone podczas eksperymentu określały dominujący kierunek ruchu kropek na ekranie średnio w ciągu 235 milisekund — w czasie krótszym niż ćwierć sekundy. Jak informuje Live Science, wcześniejsze badania ludzi i naczelnych w podobnych zadaniach z samodzielnie wybieranym tempem wskazują na około dwukrotnie dłuższy czas podejmowania decyzji.

Zadanie z ruchomymi kropkami

Naukowcy nauczyli ptaki wykonywania zadania na ekranie dotykowym. Wrony obserwowały białe kropki na czarnym tle: część z nich poruszała się w lewo lub w prawo, a pozostałe chaotycznie. Ptaki musiały określić, w którym kierunku poruszała się większość kropek, i dziobnąć odpowiedni cel na ekranie. Za prawidłową odpowiedź otrzymywały mącznika.

Badacze zmieniali odsetek kropek poruszających się w jednym kierunku, czyniąc zadanie łatwiejszym lub trudniejszym. Przy wyraźnie zaznaczonym ruchu wrony wykazywały niemal stuprocentową dokładność. W różnych rundach eksperymentu ptaki utrzymywały wysoką dokładność, co, według oceny autorów, wskazuje, że szybkość nie została osiągnięta kosztem gorszej oceny informacji wzrokowych.

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Aktywność neuronów

Zespół zarejestrował także aktywność 248 neuronów w kaudolateralnym nidopallium — obszarze ptasiego mózgu uważanym za funkcjonalnie porównywalny z korą przedczołową ludzi i naczelnych. U naczelnych neurony gromadzą informacje sensoryczne, a ich aktywność wzrasta do osiągnięcia progu, po czym mózg podejmuje decyzję. Wyniki badania wskazują, że wrony mogą stosować podobny proces.

Na podstawie aktywności neuronów badacze mogli przewidzieć przyszły wybór wrony już około 70 milisekund po pojawieniu się kropek — około 170 milisekund przed tym, jak ptak dziobnął ekran. Jednocześnie badanie objęło tylko dwie wrony i nie przewidywało bezpośredniego porównania z ludźmi ani małpami w identycznym zadaniu.

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