在一项实验中，两只小嘴乌鸦（Corvus corone）平均在235毫秒内判断出屏幕上点群运动的主要方向——不到四分之一秒。正如Live Science报道，此前针对人类和灵长类动物在类似自主选择节奏任务中的研究显示，作出决定所需的时间大约长一倍。

移动点任务

科学家训练这些鸟类在触摸屏上完成任务。乌鸦观察黑色背景上的白点：其中一部分向左或向右移动，其他点则随机移动。鸟类必须判断大多数点朝哪个方向移动，并啄击屏幕上相应的目标。答对后，它们会获得一只黄粉虫。

研究人员改变朝同一方向移动的点所占比例，使任务变得更简单或更困难。当运动方向十分明显时，乌鸦表现出接近百分之百的准确率。在实验的不同轮次中，这些鸟保持了很高的准确率，作者认为，这表明速度并非以更差地评估视觉信息为代价获得。

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神经元活动

研究团队还记录了尾外侧巢状皮层中248个神经元的活动。该区域是鸟类大脑的一部分，被认为在功能上可与人类和灵长类动物的前额叶皮层相比较。在灵长类动物中，神经元会积累感觉信息，其活动会不断增强，直到达到阈值，随后大脑作出决定。研究结果表明，乌鸦可能采用类似的过程。

根据神经元活动，研究人员在点出现约70毫秒后就能预测乌鸦未来的选择——大约比鸟啄击屏幕早170毫秒。与此同时，这项研究仅涉及两只乌鸦，也未在完全相同的任务中与人类或猴子进行直接比较。

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