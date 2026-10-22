Две чёрные вороны вида Corvus corone во время эксперимента определяли преобладающее направление движения точек на экране в среднем за 235 миллисекунд — менее чем за четверть секунды. Как сообщает Live Science, предыдущие исследования людей и приматов в аналогичных задачах с самостоятельно выбранным темпом указывают на примерно вдвое большее время принятия решения.

Задача с движущимися точками

Учёные обучили птиц выполнять задачу на сенсорном экране. Вороны наблюдали за белыми точками на чёрном фоне: часть из них двигалась влево или вправо, а остальные — хаотично. Птицы должны были определить, в каком направлении двигалось большинство точек, и клюнуть соответствующую цель на экране. За правильный ответ они получали мучного червя.

Исследователи изменяли долю точек, двигавшихся в одном направлении, делая задачу проще или сложнее. При чётко выраженном движении вороны демонстрировали почти стопроцентную точность. В разных раундах эксперимента птицы сохраняли высокую точность, что, по оценке авторов, свидетельствует: скорость не достигалась ценой худшей оценки визуальной информации.

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Активность нейронов

Команда также зафиксировала активность 248 нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме — области птичьего мозга, которую считают функционально сопоставимой с префронтальной корой людей и приматов. У приматов нейроны накапливают сенсорную информацию, а их активность возрастает до достижения порога, после чего мозг принимает решение. Результаты исследования свидетельствуют, что вороны могут использовать аналогичный процесс.

По активности нейронов исследователи могли предсказать будущий выбор вороны уже примерно через 70 миллисекунд после появления точек — ориентировочно за 170 миллисекунд до того, как птица клюнула экран. В то же время работа охватила лишь двух ворон и не предусматривала прямого сравнения с людьми или обезьянами в идентичной задаче.

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