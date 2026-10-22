Menedżer haseł 1Password uruchomił platformę 1Password for Agents, która umożliwia agentom AI logowanie się do prywatnych kont użytkownika bez dostępu do jego haseł i innych danych uwierzytelniających. Informuje o tym TechCrunch.

Jak działa platforma

Gdy agent próbuje zalogować się w imieniu użytkownika, do 1Password wysyłany jest unikalny klucz cyfrowy w celu potwierdzenia cyfrowej tożsamości agenta. Następnie użytkownik otrzymuje powiadomienie o próbie logowania i może samodzielnie zatwierdzić żądanie.

Po potwierdzeniu 1Password loguje się do konta w imieniu cyfrowego asystenta, wypełniając dane uwierzytelniające. Pozwala to agentowi wykonać powierzone zadanie bez otrzymywania samych haseł, sekretów ani innych danych dostępowych.

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Firma zaznaczyła, że przekazanie agentowi hasła lub innych danych uwierzytelniających jest powszechnym uproszczeniem, jednak kopie takich informacji mogą być przechowywane w miejscach, nad którymi użytkownik nie ma już kontroli. Według 1Password platforma ma umożliwić delegowanie zadań agentom AI przy zachowaniu kontroli nad danymi logowania.

Obsługiwani agenci

Użytkownicy mogą wybrać agenta, w tym Claude Duet od Anthropic, Dots lub ChatGPT Work od OpenAI, Grok Bot, Meta Muse oraz agentów startupu Town. 1Password oświadczył, że współpracuje z innymi firmami nad rozszerzeniem usługi.

Uruchomienie nastąpiło wśród doniesień Axios, że banki w USA zaczęły wykrywać aktywność agentów AI na kontach klientów. Według redakcji bankom często trudno ustalić, czy taka aktywność wiąże się z żądaniem samego użytkownika. Przedstawiciel Chase poradził klientom, aby nie przekazywali nikomu swoich loginów i haseł.

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