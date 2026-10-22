密码管理器1Password推出了1Password for Agents平台，使AI代理能够登录用户的个人账户，而无需访问其密码或其他凭证。TechCrunch报道称。

平台如何运作

当代理尝试代表用户登录时，系统会向1Password发送一把唯一的数字密钥，以确认该代理的数字身份。随后，用户会收到有关登录尝试的通知，并可自行批准该请求。

确认后，1Password会代表数字助手登录账户并填写凭证。这使代理能够完成指定任务，而不会获得密码本身、机密信息或其他访问数据。

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该公司指出，向代理提供密码或其他凭证是一种常见的简化做法，但这类信息的副本可能被存储在用户不再控制的地方。1Password表示，该平台应能让用户将任务委派给AI代理，同时保留对登录数据的控制权。

支持的代理

用户可以选择代理，包括Anthropic的Claude Duet、Dots或OpenAI的ChatGPT Work、Grok Bot、Meta Muse以及初创公司Town的代理。1Password表示，公司正与其他企业合作以扩展该服务。

此次发布正值Axios报道称，美国银行开始在客户账户中发现AI代理活动。该媒体称，银行往往难以确定此类活动是否与用户本人的请求有关。Chase的一名代表建议客户不要向任何人提供自己的登录名和密码。

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