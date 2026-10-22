1Password запустив платформу для входу ШІ-агентів без доступу до паролів — TechCrunch

Менеджер паролів 1Password запустив платформу 1Password for Agents, яка дає ШІ-агентам змогу входити до особистих облікових записів користувача без доступу до його паролів та інших облікових даних. Про це повідомляє TechCrunch.

Як працює платформа

Коли агент намагається увійти від імені користувача, до 1Password надсилається унікальний цифровий ключ для підтвердження цифрової ідентичності агента. Після цього користувач отримує сповіщення про спробу входу та може самостійно підтвердити запит.

Після підтвердження 1Password входить до акаунта від імені цифрового асистента, заповнюючи облікові дані. Це дає агенту змогу виконати поставлене завдання, не отримуючи самих паролів, секретів чи інших даних доступу.

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У компанії зазначили, що передавання агенту пароля або інших облікових даних є поширеним спрощенням, однак копії такої інформації можуть зберігатися в місцях, які користувач більше не контролює. Платформа, за заявою 1Password, має дозволити делегувати завдання ШІ-агентам зі збереженням контролю над даними для входу.

Підтримувані агенти

Користувачі можуть обрати агента, зокрема Claude Duet від Anthropic, Dots або ChatGPT Work від OpenAI, Grok Bot, Meta Muse та агентів стартапу Town. 1Password заявила, що працює з іншими компаніями над розширенням сервісу.

Запуск відбувся на тлі повідомлень Axios про те, що банки США почали виявляти активність ШІ-агентів у клієнтських акаунтах. За даними видання, банкам часто складно встановити, чи пов'язана така активність із запитом самого користувача. Представник Chase порадив клієнтам не передавати нікому свої логіни та паролі.

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