Менеджер паролей 1Password запустил платформу 1Password for Agents, которая позволяет ИИ-агентам входить в личные аккаунты пользователя без доступа к его паролям и другим учетным данным. Об этом сообщает TechCrunch.

Как работает платформа

Когда агент пытается войти от имени пользователя, в 1Password отправляется уникальный цифровой ключ для подтверждения цифровой идентичности агента. После этого пользователь получает уведомление о попытке входа и может самостоятельно подтвердить запрос.

После подтверждения 1Password входит в аккаунт от имени цифрового ассистента, заполняя учетные данные. Это позволяет агенту выполнить поставленную задачу, не получая сами пароли, секреты или другие данные доступа.

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В компании отметили, что передача агенту пароля или других учетных данных является распространенным упрощением, однако копии такой информации могут храниться в местах, которые пользователь больше не контролирует. По заявлению 1Password, платформа должна позволить делегировать задачи ИИ-агентам, сохраняя контроль над данными для входа.

Поддерживаемые агенты

Пользователи могут выбрать агента, в частности Claude Duet от Anthropic, Dots или ChatGPT Work от OpenAI, Grok Bot, Meta Muse и агентов стартапа Town. 1Password заявила, что работает с другими компаниями над расширением сервиса.

Запуск произошел на фоне сообщений Axios о том, что банки США начали выявлять активность ИИ-агентов в аккаунтах клиентов. По данным издания, банкам часто сложно установить, связана ли такая активность с запросом самого пользователя. Представитель Chase посоветовал клиентам никому не передавать свои логины и пароли.

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