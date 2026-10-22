Amazon zmienia nazwę Kindle Unlimited na Kindle+ — Engadget

Amazon zmienił nazwę usługi subskrypcyjnej Kindle Unlimited na Kindle+ i rozszerzył jej katalog audiobooków. Jak podaje Engadget, firma poinformowała subskrybentów o tych zmianach w wiadomości e-mail.

Co zmienia się dla subskrybentów

Kindle+ nadal będzie zapewniać dostęp do książek, czasopism i komiksów dostępnych w Kindle Unlimited. Jednocześnie Amazon poinformował o dodaniu do usługi kolejnych tysięcy audiobooków. Według firmy to właśnie rozszerzenie katalogu audiobooków jest główną zmianą w usłudze.

Historia czytania, zakładki, notatki i zapisane tytuły zostaną przeniesione do Kindle+. Koszt subskrypcji będzie wynosił 12 dolarów miesięcznie, a użytkownicy nadal będą mogli jednocześnie wypożyczyć do 20 tytułów.

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Audiobooki od niezależnych autorów

Jednym ze sposobów rozszerzenia katalogu audiobooków będzie umożliwienie autorom, którzy samodzielnie publikują za pośrednictwem platformy Kindle Direct Publishing, dodawania do usługi własnych audiobooków. Mogą oni przesyłać wersje audio stworzone tradycyjnymi metodami.

Amazon testuje także usługę tworzenia audiobooków z narracją wirtualnym głosem. Kindle+ jest już dostępny i ma działać zarówno w aplikacji Kindle, jak i na odświeżonej linii urządzeń Kindle.

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