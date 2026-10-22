Amazon переименовала Kindle Unlimited в Kindle+ — Engadget

Amazon переименовала сервис подписки Kindle Unlimited в Kindle+ и расширила его каталог аудиокниг. Как сообщает Engadget, компания уведомила подписчиков об этих изменениях по электронной почте.

Что меняется для подписчиков

Kindle+ по-прежнему будет предоставлять доступ к книгам, журналам и комиксам, доступным в Kindle Unlimited. В то же время Amazon заявила о добавлении в сервис еще тысяч аудиокниг. По данным компании, именно расширение аудиокаталога является главным изменением сервиса.

История чтения, закладки, заметки и сохраненные названия будут перенесены в Kindle+. Стоимость подписки составит 12 долларов в месяц, а пользователи, как и прежде, смогут одновременно брать до 20 названий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аудиокниги от независимых авторов

Одним из способов расширения аудиокаталога станет возможность для авторов, самостоятельно публикующихся через платформу Kindle Direct Publishing, добавлять в сервис собственные аудиокниги. Они могут загружать аудиоверсии, созданные традиционным способом.

Amazon также тестирует сервис для создания аудиокниг с озвучкой виртуальным голосом. Kindle+ уже доступен и должен работать как в приложении Kindle, так и на обновленной линейке устройств Kindle.

Читай нас в