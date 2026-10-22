亚马逊将 Kindle Unlimited 更名为 Kindle+——Engadget

亚马逊已将其 Kindle Unlimited 订阅服务更名为 Kindle+，并扩充了其有声书目录。Engadget 报道称，该公司通过电子邮件通知订阅用户这些变化。

订阅用户将有哪些变化

Kindle+ 将继续提供 Kindle Unlimited 中可用的图书、杂志和漫画。同时，亚马逊表示，已向该服务新增数千本有声书。该公司称，扩充有声书目录是该服务的主要变化。

阅读历史、书签、笔记和已保存的书目将被转移至 Kindle+。订阅费用将为每月 12 美元，用户仍可同时借阅最多 20 个书目。

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来自独立作者的有声书

扩充有声书目录的方式之一，是允许通过 Kindle Direct Publishing 平台自行出版的作者将自己的有声书添加到该服务中。他们可以上传以传统方式制作的音频版本。

亚马逊还在测试一项使用虚拟语音制作有声书的服务。Kindle+ 已经上线，并应可在 Kindle 应用程序和更新后的 Kindle 设备系列上使用。

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