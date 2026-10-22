W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się sprzedaż roślinnej alternatywy dla łososia, wytwarzanej przy użyciu druku 3D.

Produkt nie zawiera prawdziwej ryby, a jego kształt i konsystencja są tworzone z składników pochodzenia roślinnego.

Nowość wprowadza na rynek izraelska firma Steakholder Foods pod marką Perfecta. We wrześniu 2026 roku produkt trafił do sprzedaży w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem dystrybutora produktów naturalnych KeHE. Roślinny łosoś jest oferowany w postaci kotletów.

Do produkcji wykorzystuje się specjalną pastę roślinną, którą drukarka nakłada cienkimi warstwami. Jedna mieszanka imituje włókna mięśniowe, a druga — warstwy tłuszczowe. Wśród składników znajdują się białka sojowe i pszeniczne, olej rzepakowy oraz olej kokosowy. Różowy kolor produktu uzyskuje się między innymi dzięki proszkowi z buraków.

Technologia ta pozwala odtworzyć strukturę podobną do prawdziwej ryby. Jednocześnie produkt ten nie jest ani naturalnym łososiem, ani rybą hodowaną w komórkach — jest to alternatywa pochodzenia roślinnego.

Firma opracowuje również, z wykorzystaniem druku 3D, roślinne odpowiedniki wołowiny, kurczaka i innych gatunków ryb. Producenci dążą do tego, aby produkty te były jak najbardziej podobne do znanego nam mięsa i owoców morza pod względem wyglądu i konsystencji.

Jednak zewnętrzne podobieństwo nie gwarantuje takiej samej wartości odżywczej. W szczególności zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, witamin i mikroelementów może różnić się od zawartości w prawdziwym łososiu.

Amerykańska firma Haddy stworzyła bezzałogową łódź morską TF-179 przy użyciu wielkoformatowego druku 3D. Twórcy twierdzą, że technologia ta pozwala szybciej tworzyć i testować nowe platformy morskie. Jednocześnie główne parametry drona i jego zleceniodawcy nie zostały jeszcze ujawnione.

Chińska korporacja Aero Engine Corporation of China (AECC) poinformowała o udanych testach lotniczych ultralekkiego, przenośnego silnika turboodrzutowego, wyprodukowanego głównie w technologii druku 3D.

Czytaj nas na