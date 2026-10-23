ABC wyczyściła urządzenia po wyświetleniu reklam z możliwym oprogramowaniem szpiegującym — ABC News Australia
Australijska Korporacja Nadawcza ABC wyczyściła niewielką liczbę swoich urządzeń, na których wyświetlano reklamy mogące zawierać oprogramowanie szpiegujące. Nadawca poinformował, że nie wykrył oznak naruszenia urządzeń ani śledzenia pracowników, a czyszczenie było działaniem zapobiegawczym.
Incydent powiązano z kampanią Adfection, którą badacze z kanadyjskiego laboratorium Citizen Lab opisali w ubiegłym tygodniu. Według nich izraelska firma Discover-Tech wykorzystywała technologie reklamy cyfrowej dużych platform, w tym Google, do rozpowszechniania oprogramowania zdolnego zainfekować urządzenie podczas oglądania reklamy bez konieczności kliknięcia w nią.
Kontrola urządzeń ABC
Rzecznik ABC przekazał, że podczas kontroli reklamy z tej sieci wykryto na niewielkiej liczbie urządzeń nadawcy. Jak zaznaczył, nie ma potwierdzenia, że któregokolwiek z pracowników zidentyfikowano lub śledzono. Urządzenia, które nadal były używane, zdecydowano się wyczyścić jako środek zapobiegawczy.
ABC podkreśliła, że poważnie traktuje prywatność pracowników i ochronę źródeł dziennikarskich. Jednocześnie nadawca zaznaczył, że obecnie nie ma dowodów na negatywne konsekwencje tego incydentu.
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Citizen Lab poinformowało również, że metoda Discover-Tech została wykorzystana do zainfekowania urządzeń międzynarodowej sieci Al Jazeera oprogramowaniem szpiegującym innej izraelskiej firmy, Candiru. Badacze nie ustalili, czy Discover-Tech lub Candiru działały na czyjeś zlecenie.
Cele kampanii w Australii
Według Citizen Lab wśród celów kampanii znalazło się ponad dwa tuziny australijskich organizacji rządowych, podmiotów infrastruktury krytycznej, uniwersytetów i mediów. Badacze odnotowali znaczące skupisko wyświetleń reklam w sieciach instytucji publicznych i prywatnych powiązanych z australijską infrastrukturą krytyczną.
W raporcie osobno wspomniano Australijską Organizację Nauki i Technologii Jądrowej ANSTO z powodu dużej liczby wyświetleń złośliwych reklam w jej sieciach. ANSTO oświadczyła, że nie wykryła skutków incydentu, a Australijska Dyrekcja Wywiadu Sygnałowego nie udzieliła komentarza.
Badacze zaznaczyli, że nawet bez udanego zainfekowania mechanizm ten mógł umożliwić atakującym profilowanie dziesiątek milionów urządzeń, którym wyświetlano reklamy, oraz potencjalne pozyskanie informacji o ich użytkownikach i ich zwyczajach w internecie.