Australijska Korporacja Nadawcza ABC wyczyściła niewielką liczbę swoich urządzeń, na których wyświetlano reklamy mogące zawierać oprogramowanie szpiegujące. Nadawca poinformował, że nie wykrył oznak naruszenia urządzeń ani śledzenia pracowników, a czyszczenie było działaniem zapobiegawczym.

Incydent powiązano z kampanią Adfection, którą badacze z kanadyjskiego laboratorium Citizen Lab opisali w ubiegłym tygodniu. Według nich izraelska firma Discover-Tech wykorzystywała technologie reklamy cyfrowej dużych platform, w tym Google, do rozpowszechniania oprogramowania zdolnego zainfekować urządzenie podczas oglądania reklamy bez konieczności kliknięcia w nią.

Kontrola urządzeń ABC

Rzecznik ABC przekazał, że podczas kontroli reklamy z tej sieci wykryto na niewielkiej liczbie urządzeń nadawcy. Jak zaznaczył, nie ma potwierdzenia, że któregokolwiek z pracowników zidentyfikowano lub śledzono. Urządzenia, które nadal były używane, zdecydowano się wyczyścić jako środek zapobiegawczy.

ABC podkreśliła, że poważnie traktuje prywatność pracowników i ochronę źródeł dziennikarskich. Jednocześnie nadawca zaznaczył, że obecnie nie ma dowodów na negatywne konsekwencje tego incydentu.

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Citizen Lab poinformowało również, że metoda Discover-Tech została wykorzystana do zainfekowania urządzeń międzynarodowej sieci Al Jazeera oprogramowaniem szpiegującym innej izraelskiej firmy, Candiru. Badacze nie ustalili, czy Discover-Tech lub Candiru działały na czyjeś zlecenie.

Cele kampanii w Australii

Według Citizen Lab wśród celów kampanii znalazło się ponad dwa tuziny australijskich organizacji rządowych, podmiotów infrastruktury krytycznej, uniwersytetów i mediów. Badacze odnotowali znaczące skupisko wyświetleń reklam w sieciach instytucji publicznych i prywatnych powiązanych z australijską infrastrukturą krytyczną.

W raporcie osobno wspomniano Australijską Organizację Nauki i Technologii Jądrowej ANSTO z powodu dużej liczby wyświetleń złośliwych reklam w jej sieciach. ANSTO oświadczyła, że nie wykryła skutków incydentu, a Australijska Dyrekcja Wywiadu Sygnałowego nie udzieliła komentarza.

Badacze zaznaczyli, że nawet bez udanego zainfekowania mechanizm ten mógł umożliwić atakującym profilowanie dziesiątek milionów urządzeń, którym wyświetlano reklamy, oraz potencjalne pozyskanie informacji o ich użytkownikach i ich zwyczajach w internecie.

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