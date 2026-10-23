澳大利亚广播公司 ABC 清理了少量曾展示可能含有间谍软件广告的设备。该广播机构表示，未发现设备遭入侵或员工被追踪的迹象，此次清理属于预防措施。

该事件与Adfection活动有关。加拿大实验室Citizen Lab的研究人员于上周披露了这一活动。据他们称，以色列公司Discover-Tech利用包括Google在内的大型平台的数字广告技术传播软件；用户在查看广告时无需点击，设备就可能被感染。

ABC设备检查

ABC一名发言人表示，在检查期间，在该广播机构少量设备上发现了来自这一网络的广告。据其称，没有证据证实任何员工被识别或追踪。仍在使用的设备被决定作为预防措施进行清理。

ABC强调，其严肃对待员工隐私以及对新闻来源的保护。同时，该广播机构指出，目前没有证据表明该事件造成了不利后果。

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Citizen Lab还表示，Discover-Tech的方法曾被用于向国际媒体网络半岛电视台的设备植入另一家以色列公司Candiru的间谍软件。研究人员未能确定Discover-Tech或Candiru是否受任何一方委托行事。

该活动在澳大利亚的目标

Citizen Lab称，该活动的目标包括二十多家澳大利亚政府机构、关键基础设施实体、大学和媒体机构。研究人员在与澳大利亚关键基础设施相关的公共和私营机构网络中记录到大量广告展示。

报告还特别提及澳大利亚核科学与技术组织ANSTO，原因是其网络中出现了大量恶意广告展示。ANSTO表示，未发现该事件造成的后果；澳大利亚信号局未予置评。

研究人员指出，即使没有成功感染，这一机制也可能使攻击者能够对看到这些广告的数千万台设备进行画像分析，并可能获取有关其用户及其互联网使用习惯的信息。

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