美国开始销售用3D打印机打印的、由植物原料制成的三文鱼

一种通过3D打印技术制成的植物基三文鱼替代品已在美国上市。

该产品不含真正的鱼肉，其形状和质地均由植物成分制成。

这款新品由以色列公司Steakholder Foods以Perfecta品牌推出。2026年9月，该产品通过天然食品分销商KeHE在美国东北部开始销售。这款植物基三文鱼以肉饼的形式供应。

生产过程中使用一种特殊的植物糊状物，由3D打印机分层薄涂而成。其中一种混合物模拟肌肉纤维，另一种则模拟脂肪层。 成分包括大豆蛋白、小麦蛋白、菜籽油和椰子油。产品呈粉红色，这主要得益于甜菜根粉的添加。

该技术能够再现与真鱼相似的结构。但同时，该产品既不是天然鲑鱼，也不是细胞培养鱼——而是一种植物性替代品。

该公司还利用3D打印技术开发植物基的牛肉、鸡肉及其他鱼类的替代品。生产商力求使这些产品在外观和质地上尽可能接近人们熟悉的肉类和海鲜。

然而，外观上的相似并不能保证其营养价值与真品相同。特别是，其中所含的欧米伽-3脂肪酸、维生素和微量元素的含量可能与真正的鲑鱼有所不同。

美国公司Haddy利用大型3D打印技术制造出了无人驾驶快艇TF-179。开发人员表示，该技术能够更快地设计和测试新的海上平台。 不过，该无人机的主要性能及其客户信息目前尚未披露。

中国航空发动机集团（AECC）宣布，一款主要采用3D打印技术制造的超轻便携式涡轮喷气发动机已成功完成飞行测试。

关注我们在