В США начали продавать напечатанного на 3D-принтере лосося из растительных ингредиентов

В США начались продажи растительной альтернативы лососю, которую производят с помощью 3D-печати.

Продукт не содержит настоящей рыбы, а его форма и текстура создаются из растительных компонентов.

Новинку выпускает израильская компания Steakholder Foods под брендом Perfecta. В сентябре 2026 года продукт начали продавать на северо-востоке США через дистрибьютора натуральных продуктов KeHE. Растительный лосось предлагают в виде котлет.

Для производства используется специальная растительная паста, которую принтер наносит тонким слоем. Одна смесь имитирует мышечные волокна, а другая — жировые прослойки. Среди ингредиентов — соевый и пшеничный белки, рапсовое и кокосовое масла. Розовый цвет продукту придают, в частности, с помощью свекольного порошка.

Технология позволяет воссоздавать структуру, похожую на настоящую рыбу. В то же время этот продукт не является ни натуральным лососем, ни рыбой, выращенной в клетках, — это растительная альтернатива.

Компания также разрабатывает с помощью 3D-печати растительные аналоги говядины, курицы и других видов рыбы. Производители стремятся сделать такие продукты максимально похожими на привычное мясо и морепродукты по внешнему виду и текстуре.

Однако внешнее сходство не гарантирует одинаковой пищевой ценности. В частности, содержание омега-3 жирных кислот, витаминов и микроэлементов может отличаться от настоящего лосося.

Американская компания Haddy создала беспилотный морской катер TF-179 с помощью крупноформатной 3D-печати. Разработчики утверждают, что такая технология позволяет быстрее создавать и тестировать новые морские платформы. В то же время основные характеристики дрона и его заказчика пока не раскрываются.

Китайская корпорация Aero Engine Corporation of China (AECC) сообщила об успешных летных испытаниях сверхлегкого портативного турбореактивного двигателя, изготовленного преимущественно по технологии 3D-печати.

Читай нас в