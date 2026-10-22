Platforma dla deweloperów Railway potwierdziła cyberatak, podczas którego napastnicy mogli uzyskać dostęp do części tajnych danych klientów. Firma wezwała wszystkich użytkowników do unieważnienia i odnowienia kluczy API oraz kluczy dostępu do usług chmurowych, informuje TechCrunch.

Dostęp do zmiennych środowiskowych

W Railway oświadczono, że niezidentyfikowani hakerzy mogli uzyskać dostęp do zaszyfrowanych zmiennych środowiskowych, a w niektórych przypadkach także do ich odszyfrowanej zawartości. Takie zmienne zazwyczaj zawierają hasła i klucze API, których aplikacje deweloperów używają do dostępu do innych usług, w tym chmurowych magazynów danych i baz danych.

Napastnicy, którzy uzyskali takie tajne dane, mogą potencjalnie zalogować się do powiązanych usług i uzyskać dostęp do danych w imieniu prawowitego użytkownika. Wstępna analiza Railway wskazuje, że incydent mógł dotknąć tylko części użytkowników, jednak firma zaleciła wszystkim klientom wymianę kluczy, aby zapobiec ich możliwemu wykorzystaniu.

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Dochodzenie w sprawie incydentu

Na czas dochodzenia Railway wstrzymała wdrażanie projektów klientów. Według TechCrunch faktycznie doprowadziło to do zamrożenia stron internetowych i aplikacji klientów. Firma nie podała, ilu dokładnie użytkowników zostało poszkodowanych, co było przyczyną incydentu ani które systemy Railway mogły zostać skompromitowane.

W Railway uważają, że włamanie było prawdopodobnie częścią szerszego ataku na platformy, ukierunkowanego na skompromitowanie dostawców inferencji AI. Na początku tego tygodnia narzędzie open source do pisania kodu OpenCode również poinformowało o skompromitowaniu tajnych danych klientów. Firma oświadczyła, że napastnicy uzyskali klucze API i inne sekrety należące do ponad 1% jej klientów, oraz powiązała incydent z próbą pozyskania wrażliwych informacji z modeli sztucznej inteligencji.

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