Платформа для разработчиков Railway подтвердила кибератаку, во время которой злоумышленники могли получить доступ к части секретных данных клиентов. Компания призвала всех пользователей отозвать и обновить API-ключи и ключи доступа к облачным сервисам, сообщает TechCrunch.

Доступ к переменным среды

В Railway заявили, что неустановленные хакеры могли получить доступ к зашифрованным переменным среды, а в отдельных случаях — к их расшифрованному содержимому. Такие переменные обычно содержат пароли и API-ключи, которые приложения разработчиков используют для доступа к другим сервисам, в том числе к облачным хранилищам данных и базам данных.

Злоумышленники, получившие такие секретные данные, потенциально могут войти в связанные сервисы и получить доступ к данным от имени законного пользователя. Предварительный анализ Railway свидетельствует, что инцидент мог затронуть лишь часть пользователей, однако компания рекомендовала всем клиентам заменить ключи, чтобы предотвратить их возможное использование.

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Расследование инцидента

На время расследования Railway приостановила развертывание клиентских проектов. По данным TechCrunch, это фактически привело к заморозке сайтов и приложений клиентов. Компания не сообщила, сколько именно пользователей пострадали, что стало причиной инцидента и какие системы Railway могли быть скомпрометированы.

В Railway считают, что взлом, вероятно, был частью более широкой атаки на платформы, направленной на компрометацию поставщиков ИИ-инференса. Ранее на этой неделе инструмент для написания кода с открытым исходным кодом OpenCode также сообщил о компрометации секретных данных клиентов. Компания заявила, что злоумышленники получили API-ключи и другие секреты более чем 1% ее клиентов и связала инцидент с попыткой извлечь чувствительную информацию из моделей искусственного интеллекта.

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