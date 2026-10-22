开发者平台Railway确认遭遇网络攻击，攻击者可能获得了部分客户秘密数据的访问权限。该公司呼吁所有用户撤销并更新API密钥和云服务访问密钥，TechCrunch报道。

访问环境变量

Railway表示，身份不明的黑客可能获得了对加密环境变量的访问权限，并在个别情况下获得了其解密后的内容。这类变量通常包含密码和API密钥，开发者的应用程序利用它们访问其他服务，包括云数据存储和数据库。

获得此类秘密数据的攻击者，可能登录关联服务并以合法用户的名义访问数据。Railway的初步分析显示，该事件可能仅影响部分用户，但公司建议所有客户更换密钥，以防止其被可能利用。

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事件调查

在调查期间，Railway暂停了客户项目的部署。据TechCrunch报道，这实际上导致客户的网站和应用程序被冻结。该公司未说明究竟有多少用户受到影响、事件的原因是什么，以及Railway的哪些系统可能遭到入侵。

Railway认为，此次入侵很可能是针对平台的更广泛攻击的一部分，目标是攻破AI推理服务提供商。本周早些时候，开源编程工具OpenCode也报告称客户的秘密数据遭到泄露。该公司表示，攻击者获得了其超过1%客户的API密钥和其他秘密信息，并将该事件与试图从人工智能模型中提取敏感信息的行为联系起来。

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