Railway закликала оновити секретні ключі після кібератаки — TechCrunch

Платформа для розробників Railway підтвердила кібератаку, під час якої зловмисники могли отримати доступ до частини секретних даних клієнтів. Компанія закликала всіх користувачів відкликати та оновити API-ключі й ключі доступу до хмарних сервісів, повідомляє TechCrunch.

Доступ до змінних середовища

У Railway заявили, що невстановлені хакери могли отримати доступ до зашифрованих змінних середовища, а в окремих випадках — до їхнього розшифрованого вмісту. Такі змінні зазвичай містять паролі та API-ключі, які застосунки розробників використовують для доступу до інших сервісів, зокрема хмарних сховищ даних і баз даних.

Зловмисники, які отримали такі секретні дані, потенційно можуть увійти до пов’язаних сервісів і дістати доступ до даних від імені законного користувача. Попередній аналіз Railway свідчить, що інцидент міг зачепити лише частину користувачів, однак компанія рекомендувала замінити ключі всім клієнтам, щоб запобігти їх можливому використанню.

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Розслідування інциденту

На час розслідування Railway призупинила розгортання клієнтських проєктів. За даними TechCrunch, це фактично призвело до замороження сайтів і застосунків клієнтів. Компанія не повідомила, скільки саме користувачів постраждали, що стало причиною інциденту та які системи Railway могли бути скомпрометовані.

У Railway вважають, що злам, імовірно, був частиною ширшої атаки на платформи, спрямованої на компрометацію постачальників ШІ-інференсу. Раніше цього тижня інструмент для написання коду з відкритим кодом OpenCode також повідомив про компрометацію секретних даних клієнтів. Компанія заявила, що зловмисники отримали API-ключі та інші секрети більш ніж 1% її клієнтів, і пов’язала інцидент зі спробою вилучити чутливу інформацію з моделей штучного інтелекту.

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