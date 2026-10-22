Spotify potwierdziło, że wprowadza weryfikację QR dla uczestników taryfy Family Plan, aby mogli potwierdzić, że mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym co menedżer planu. Podczas rozmowy z inwestorami po trzecim kwartale współdyrektor generalny firmy Alex Norström nazwał ten krok rutynowym ulepszeniem istniejących narzędzi weryfikacyjnych, a nie zaostrzeniem walki ze współdzieleniem subskrypcji.

Jak będzie działać weryfikacja

Jak informuje TechCrunch, aplikacja będzie prosić uczestników Family Plan o zeskanowanie kodu QR z telefonu menedżera planu. Zgodnie z dokumentacją serwisu, po otrzymaniu powiadomienia na przeprowadzenie weryfikacji będzie siedem dni.

Jeśli uczestnik nie zakończy procedury w wyznaczonym terminie, przez 12 miesięcy nie będzie mógł dołączyć do innego planu Family ani Duo. Zamiast tego będzie musiał przejść na indywidualną subskrypcję i samodzielnie za nią płacić.

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Stanowisko Spotify

Norström zaznaczył, że Family Plan istnieje już od prawie 12–13 lat i stanowi znaczną część bazy subskrybentów Spotify. Według niego firma musi stale udoskonalać metody weryfikacji, ponieważ użytkownicy z czasem znajdują sposoby na omijanie obowiązujących ograniczeń.

Nowy mechanizm ma ograniczyć korzystanie z taryfy rodzinnej przez przyjaciół lub dorosłe dzieci, które mieszkają oddzielnie od właściciela planu, oraz zachęcić do wykupywania indywidualnych subskrypcji Premium. Spotify podkreśliło, że ulepszanie weryfikacji będzie stałym procesem bez określonej daty zakończenia.

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