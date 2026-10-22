Spotify подтвердила, что вводит QR-проверку для участников тарифа Family Plan, чтобы они могли подтвердить проживание в одном домохозяйстве с менеджером плана. Во время звонка с инвесторами по итогам третьего квартала сопрезидент компании Алекс Норстрём назвал этот шаг обычным усовершенствованием существующих инструментов верификации, а не усилением борьбы с совместным использованием подписки.

Как будет работать проверка

Как сообщает TechCrunch, приложение будет предлагать участникам Family Plan отсканировать QR-код с телефона менеджера плана. Согласно документации сервиса, после получения уведомления на прохождение проверки отводится семь дней.

Если участник не завершит процедуру в установленный срок, он не сможет присоединиться к другому плану Family или Duo в течение 12 месяцев. Вместо этого ему придется перейти на индивидуальную подписку и оплачивать ее самостоятельно.

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Позиция Spotify

Норстрём отметил, что Family Plan существует уже почти 12–13 лет и составляет значительную долю абонентской базы Spotify. По его словам, компания должна постоянно совершенствовать методы проверки, поскольку пользователи со временем находят способы обходить действующие ограничения.

Новый механизм должен ограничить использование семейного тарифа друзьями или взрослыми детьми, которые живут отдельно от владельца плана, и стимулировать оформление индивидуальных Premium-подписок. В Spotify подчеркнули, что совершенствование проверки будет постоянным процессом без определенной даты завершения.

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