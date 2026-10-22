Spotify确认，该公司将为Family Plan套餐成员引入二维码验证，以便他们确认与套餐管理员居住在同一家庭。公司联席首席执行官亚历克斯·诺斯特伦在第三季度业绩后的投资者电话会议上称，此举是对现有验证工具的常规改进，而非加强打击共享订阅。

验证将如何进行

据TechCrunch报道，应用程序将要求Family Plan成员扫描套餐管理员手机上的二维码。根据该服务的文档，用户在收到要求完成验证的通知后有七天时间完成验证。

如果成员未能在规定期限内完成该程序，在12个月内将无法加入另一个Family或Duo套餐。相反，他们将不得不转为个人订阅并自行付费。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Spotify的立场

诺斯特伦指出，Family Plan已推出近12至13年，并占Spotify订阅用户群的很大一部分。他表示，公司必须持续改进验证方法，因为用户会随着时间推移找到规避现有限制的方法。

新机制旨在限制朋友或与套餐所有者分开居住的成年子女使用家庭套餐，并鼓励他们购买个人Premium订阅。Spotify强调，改进验证将是一个持续的过程，没有确定的结束日期。

关注我们在