Spotify запроваджує QR-перевірку для учасників Family Plan — TechCrunch

Spotify підтвердила, що запроваджує QR-перевірку для учасників тарифу Family Plan, аби вони могли підтвердити проживання в одному домогосподарстві з менеджером плану. Під час дзвінка з інвесторами за підсумками третього кварталу співгенеральний директор компанії Алекс Норстрьом назвав цей крок звичайним удосконаленням наявних інструментів верифікації, а не посиленням боротьби зі спільним використанням підписки.

Як працюватиме перевірка

Як повідомляє TechCrunch, застосунок пропонуватиме учасникам Family Plan відсканувати QR-код із телефона менеджера плану. Згідно з документацією сервісу, після отримання сповіщення на виконання перевірки відводиться сім днів.

Якщо учасник не завершить процедуру у встановлений строк, він не зможе приєднатися до іншого плану Family або Duo протягом 12 місяців. Натомість йому доведеться перейти на індивідуальну підписку та оплачувати її самостійно.

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Позиція Spotify

Норстрьом зазначив, що Family Plan існує вже майже 12–13 років і становить значну частку абонентської бази Spotify. За його словами, компанія має постійно вдосконалювати методи перевірки, оскільки користувачі з часом знаходять способи обходити чинні обмеження.

Новий механізм має обмежити використання сімейського тарифу друзями або дорослими дітьми, які мешкають окремо від власника плану, та стимулювати оформлення індивідуальних Premium-підписок. У Spotify наголосили, що вдосконалення перевірки буде постійним процесом без визначеної дати завершення.

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