W USA firmy Meta i Amazon oświadczyły, że każda z nich wyda po 1 mld dolarów na zachęty finansowe dla społeczności goszczących centra danych. Google poinformował, że do końca 2027 roku jego inwestycje w lokalne programy w społecznościach z centrami danych osiągną 1 mld dolarów. Jak informuje Fortune, korporacje technologiczne reagują na narastający sprzeciw mieszkańców wobec budowy dużych kompleksów serwerowych.

Obietnice większej przejrzystości

Szefowa globalnego działu rozwoju i współpracy ze społecznościami Google, Devi Thomas, powiedziała Associated Press, że nie nazwałaby sprzeciwu wobec centrów danych negatywną reakcją. Jednocześnie zaznaczyła, że społeczności mają pytania, którymi należy się zająć. Według niej coraz większego znaczenia nabierają wczesne konsultacje społeczne.

Amazon przedstawił program Amazon Data Center Commitment. Firma zobowiązała się ujawniać więcej danych o zużyciu energii i wody przez centra danych, a także poprawić wskaźniki środowiskowe zapasowych generatorów dieslowskich. Amazon, Microsoft i Google oświadczyły również, że nie będą już wymagać od urzędników państwowych podpisywania umów o zachowaniu poufności.

Takie umowy mogły prowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy nie wiedzieli o projekcie aż do momentu poddania go pod głosowanie rady miejskiej. Wiceprezeska Meta ds. polityki publicznej i relacji zewnętrznych Lindsey Eline oświadczyła, że firma dokonuje przeglądu praktyki stosowania umów o zachowaniu poufności.

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Sprzeciw i presja polityczna

Amazon, Google, Meta i Microsoft prognozują łączne nakłady inwestycyjne przekraczające 600 mld dolarów w tym roku, głównie na budowę centrów danych w USA. Zapotrzebowanie takich obiektów na energię elektryczną zaczęło w ubiegłym roku podnosić rachunki konsumentów w sieci obejmującej 13 stanów — od Illinois po New Jersey i Maryland.

Giganci technologiczni zobowiązali się pokryć koszty infrastruktury energetycznej dla swoich centrów danych. Google oświadczył również, że za wszystkie nowe kampusy centrów danych będzie płacić pełny podatek od nieruchomości za budynki i grunty, a Microsoft poinformował o rezygnacji z niektórych lokalnych ulg podatkowych.

Krytycy inicjatyw pozostają sceptyczni. Sam Burley, który pomógł założyć grupę Concerned Citizens of Montour County w wiejskiej Pensylwanii, aby sprzeciwić się potencjalnemu centrum danych wspieranemu przez Amazon, nazwał zobowiązania firmy „propagandą”. Lokalni mieszkańcy nadal domagają się, aby gminy odrzucały takie projekty, a coraz więcej społeczności wprowadza moratoria na budowę centrów danych.

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