Meta й Amazon пообіцяли по $1 млрд стимулів громадам із дата-центрами — Fortune

У США компанії Meta та Amazon заявили, що кожна витратить по $1 млрд на фінансові стимули для громад, які розміщують дата-центри. Google повідомила, що до кінця 2027 року її інвестиції в місцеві програми у громадах із дата-центрами сягнуть $1 млрд. Як повідомляє Fortune, технологічні корпорації реагують на посилення спротиву мешканців будівництву великих серверних комплексів.

Обіцянки більшої відкритості

Керівниця глобального напряму розвитку та взаємодії з громадами Google Деві Томас заявила Associated Press, що не назвала б опір дата-центрам негативною реакцією. Водночас вона зазначила, що в громадах є питання, які потрібно розглянути. За її словами, дедалі важливішими стають ранні громадські консультації.

Amazon представила програму Amazon Data Center Commitment. Компанія пообіцяла оприлюднювати більше даних про споживання енергії та води дата-центрами, а також поліпшити екологічні показники резервних дизельних генераторів. Amazon, Microsoft і Google також заявили, що більше не вимагатимуть від державних посадовців підписувати угоди про нерозголошення.

Такі угоди могли призводити до того, що мешканці не знали про проєкт до його винесення на голосування муніципальної ради. Віцепрезидентка Meta з питань державної політики та зовнішніх зв’язків Ліндсі Елін заявила, що компанія переглядає практику використання угод про нерозголошення.

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Спротив і політичний тиск

Amazon, Google, Meta та Microsoft прогнозують сукупні капітальні витрати понад $600 млрд цього року, переважно на будівництво дата-центрів у США. Попит таких об’єктів на електроенергію торік почав підвищувати рахунки споживачів у мережі, що охоплює 13 штатів — від Іллінойсу до Нью-Джерсі та Меріленду.

Технологічні гіганти пообіцяли оплатити витрати на енергетичну інфраструктуру для своїх дата-центрів. Google також заявила, що для всіх нових кампусів дата-центрів сплачуватиме повний податок на нерухомість за будівлі та землю, а Microsoft повідомляла про відмову від окремих місцевих податкових пільг.

Критики ініціатив залишаються скептичними. Сем Берлі, який допоміг заснувати групу Concerned Citizens of Montour County у сільській Пенсильванії для протидії потенційному дата-центру за підтримки Amazon, назвав зобов’язання компанії «пропагандою». Місцеві жителі продовжують вимагати від муніципалітетів відхиляти такі проєкти, а дедалі більше громад запроваджують мораторії на будівництво дата-центрів.

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