В США компании Meta и Amazon заявили, что каждая потратит по $1 млрд на финансовые стимулы для сообществ, размещающих дата-центры. Google сообщила, что к концу 2027 года ее инвестиции в местные программы в сообществах с дата-центрами достигнут $1 млрд. Как сообщает Fortune, технологические корпорации реагируют на усиление сопротивления жителей строительству крупных серверных комплексов.

Обещания большей открытости

Руководительница глобального направления развития и взаимодействия с сообществами Google Деви Томас заявила Associated Press, что не назвала бы сопротивление дата-центрам негативной реакцией. В то же время она отметила, что у сообществ есть вопросы, которые необходимо рассмотреть. По ее словам, все более важными становятся ранние общественные консультации.

Amazon представила программу Amazon Data Center Commitment. Компания пообещала раскрывать больше данных о потреблении энергии и воды дата-центрами, а также улучшить экологические показатели резервных дизельных генераторов. Amazon, Microsoft и Google также заявили, что больше не будут требовать от государственных должностных лиц подписывать соглашения о неразглашении.

Такие соглашения могли приводить к тому, что жители не знали о проекте до его вынесения на голосование муниципального совета. Вице-президент Meta по вопросам государственной политики и внешних связей Линдси Элин заявила, что компания пересматривает практику использования соглашений о неразглашении.

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Сопротивление и политическое давление

Amazon, Google, Meta и Microsoft прогнозируют совокупные капитальные расходы более $600 млрд в этом году, преимущественно на строительство дата-центров в США. Спрос таких объектов на электроэнергию в прошлом году начал повышать счета потребителей в сети, охватывающей 13 штатов — от Иллинойса до Нью-Джерси и Мэриленда.

Технологические гиганты пообещали оплатить расходы на энергетическую инфраструктуру для своих дата-центров. Google также заявила, что для всех новых кампусов дата-центров будет уплачивать полный налог на недвижимость за здания и землю, а Microsoft сообщала об отказе от отдельных местных налоговых льгот.

Критики инициатив остаются скептичными. Сэм Берли, который помог основать группу Concerned Citizens of Montour County в сельской Пенсильвании для противодействия потенциальному дата-центру при поддержке Amazon, назвал обязательства компании «пропагандой». Местные жители продолжают требовать от муниципалитетов отклонять такие проекты, а все больше сообществ вводят моратории на строительство дата-центров.

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