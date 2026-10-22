在美国，Meta和亚马逊表示，两家公司将各投入10亿美元，为承载数据中心的社区提供财政激励。谷歌表示，到2027年底，其在拥有数据中心的社区开展本地项目的投资将达到10亿美元。正如《财富》报道，科技企业正对居民日益强烈的反对建设大型服务器综合体的抵制作出回应。

承诺提高透明度

谷歌全球发展和社区参与负责人德维·托马斯告诉美联社，她不会将对数据中心的反对称为负面反应。同时，她指出，社区存在需要处理的问题。她表示，尽早开展公众咨询正变得愈发重要。

亚马逊推出了Amazon Data Center Commitment计划。该公司承诺披露更多有关数据中心能源和用水消耗的数据，并改善备用柴油发电机的环境指标。亚马逊、微软和谷歌还表示，将不再要求政府官员签署保密协议。

这类协议可能导致居民在项目提交市议会表决之前并不知道该项目。Meta公共政策和对外事务副总裁林赛·埃林表示，公司正在审查使用保密协议的做法。

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抵制与政治压力

亚马逊、谷歌、Meta和微软预计今年的合计资本支出将超过6000亿美元，主要用于在美国建设数据中心。此类设施的电力需求去年开始推高一个覆盖13个州、从伊利诺伊州延伸至新泽西州和马里兰州的电网中消费者的账单。

这些科技巨头承诺支付其数据中心所需能源基础设施的费用。谷歌还表示，对于所有新的数据中心园区，将为建筑物和土地缴纳全额房地产税；微软则表示将放弃部分地方税收优惠。

这些举措的批评者仍持怀疑态度。萨姆·伯利曾协助在宾夕法尼亚州农村成立Concerned Citizens of Montour County组织，以反对一个可能获得亚马逊支持的数据中心。他称该公司的承诺是“宣传”。当地居民继续要求地方政府拒绝此类项目，越来越多的社区正在对数据中心建设实施暂停令。

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