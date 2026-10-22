У Capcom стався витік даних 11,7 млн записів користувачів

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Японська компанія Capcom повідомила про масштабний витік даних із сервісу Capcom ID. Загалом постраждали 11,7 мільйона записів, а в 196 облікових записах зловмисники встигли змінити паролі.

Хакери могли отримати доступ до електронних адрес, IP-адрес, дат народження, статі, країни або регіону проживання та нікнеймів користувачів.

У компанії наголосили, що дані банківських карток не постраждали, а паролі зламаних акаунтів уже скинули.

Capcom виявила стороннє втручання 19 жовтня. Згодом компанія звернулася до поліції та японської Комісії із захисту персональної інформації й продовжила розслідування.

Користувачів закликали змінити пароль від Capcom ID та інших сервісів, де використовується така сама комбінація. Також компанія попередила про можливі фішингові листи, які можуть виглядати як справжні повідомлення від Capcom або її партнерів.

Джерело: TheGamer.

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