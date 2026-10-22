W firmie Capcom doszło do wycieku danych obejmującego 11,7 mln rekordów użytkowników

Japońska firma Capcom poinformowała o poważnym wycieku danych z serwisu Capcom ID. Łącznie wyciek dotknął 11,7 miliona rekordów, a w przypadku 196 kont sprawcom udało się zmienić hasła.

Hakerzy mogli uzyskać dostęp do adresów e-mail, adresów IP, dat urodzenia, płci, kraju lub regionu zamieszkania oraz pseudonimów użytkowników.

Firma podkreśliła, że dane kart bankowych nie zostały naruszone, a hasła do zhakowanych kont zostały już zresetowane.

Capcom wykrył ingerencję osób trzecich 19 października. Następnie firma zwróciła się do policji oraz japońskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych i kontynuowała dochodzenie.

Użytkowników wezwano do zmiany hasła do Capcom ID oraz innych serwisów, w których używana jest ta sama kombinacja. Firma ostrzegła również przed potencjalnymi wiadomościami phishingowymi, które mogą wyglądać jak autentyczne komunikaty od Capcom lub jej partnerów.

Źródło: TheGamer.

W Korei Południowej bank Shinhan poinformował o wycieku danych osobowych około 25 tysięcy klientów w wyniku cyberataku.

Hakerzy podszywają się pod strony internetowe oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy oraz aplikacje alarmowe.

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