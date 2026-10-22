В компании Capcom произошла утечка данных 11,7 млн записей пользователей

Японская компания Capcom сообщила о масштабной утечке данных из сервиса Capcom ID. Всего пострадали 11,7 миллиона записей, а в 196 учетных записях злоумышленники успели изменить пароли.

Хакеры могли получить доступ к электронным адресам, IP-адресам, датам рождения, полу, стране или региону проживания и никнеймам пользователей.

В компании подчеркнули, что данные банковских карт не пострадали, а пароли взломанных аккаунтов уже удалили.

Capcom обнаружила постороннее вмешательство 19 октября. Впоследствии компания обратилась в полицию и японскую Комиссию по защите персональных данных и продолжила расследование.

Пользователям рекомендовали сменить пароль от Capcom ID и других сервисов, где используется та же комбинация. Также компания предупредила о возможных фишинговых письмах, которые могут выглядеть как подлинные сообщения от Capcom или её партнёров.

Источник: TheGamer.

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