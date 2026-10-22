Tesla наступного місяця розгорне Cybercab у Далласі — TechCrunch

Tesla повідомила про намір наступного місяця почати розширення сервісу безпілотних таксі Cybercab у Далласі, США, а до кінця року вивести його й в інші американські міста. Компанія також планує до завершення року розпочати продаж Cybercab операторам автопарків, повідомляє TechCrunch.

Наразі Tesla експлуатує невеликі парки роботаксі на базі Model Y у Далласі, Х’юстоні та містах Флориди — Маямі, Орландо і Тампі. Cybercab компанія позиціонує як дешевший і простіший у виробництві транспортний засіб, що потенційно дасть їй змогу конкурувати за ціною з іншими операторами роботаксі.

Конкуренція з Waymo

Розширення Cybercab може посилити конкуренцію з Waymo — лідером американського ринку роботаксі, який має понад 4 тисячі таких автомобілів у більш ніж десятку міст. Фінансовий директор Tesla Вайбхав Танеджа заявив, що виробнича команда вважає Cybercab одним із найпростіших продуктів компанії для масштабування випуску.

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Водночас Tesla не розкрила даних про доходи від роботаксі та не надала конкретики щодо пробігу платних роботаксі. У новому листі до акціонерів компанія замінила показник сукупного пробігу платних роботаксі на сукупний пробіг безпілотних роботаксі — незалежно від того, чи були на борту пасажири, які оплачували поїздку.

Регуляторні та технічні обмеження

Танеджа назвав важливим завданням отримання необхідних регуляторних схвалень для швидкого розгортання Cybercab. У вересні, через кілька годин після офіційного запуску Cybercab в Остіні, Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало розслідування щодо відповідності автомобіля федеральним стандартам безпеки.

За даними TechCrunch, Cybercab не має деяких елементів, яких вимагають чинні стандарти, зокрема педалі гальма та бічних дзеркал. Tesla заявляла, що автомобіль відповідає цим стандартам. Віцепрезидент Tesla з автономних систем Ашок Елусвамі водночас заявив, що стримувальні чинники для ширшого запуску пов’язані не лише з регулюванням, а й із можливостями програмного забезпечення штучного інтелекту. Компанія поступово подовжує години роботи роботаксі та планує до кінця року опрацювати складніші сценарії керування перед подальшим масштабуванням.

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