Tesla сообщила о намерении в следующем месяце начать расширение сервиса беспилотных такси Cybercab в Далласе, США, а до конца года запустить его и в других американских городах. Компания также планирует до конца года начать продажу Cybercab операторам автопарков, сообщает TechCrunch.

Сейчас Tesla эксплуатирует небольшие парки роботакси на базе Model Y в Далласе, Хьюстоне и городах Флориды — Майами, Орландо и Тампе. Компания позиционирует Cybercab как более дешевый и простой в производстве автомобиль, что потенциально позволит ей конкурировать по цене с другими операторами роботакси.

Конкуренция с Waymo

Расширение Cybercab может усилить конкуренцию с Waymo — лидером американского рынка роботакси, располагающим более чем 4 тысячами таких автомобилей более чем в десятке городов. Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа заявил, что производственная команда считает Cybercab одним из самых простых продуктов компании для масштабирования выпуска.

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В то же время Tesla не раскрыла данные о доходах от роботакси и не предоставила конкретики относительно пробега платных роботакси. В новом письме акционерам компания заменила показатель совокупного пробега платных роботакси на совокупный пробег беспилотных роботакси — независимо от того, были ли на борту пассажиры, оплачивавшие поездку.

Регуляторные и технические ограничения

Танеджа назвал важной задачей получение необходимых регуляторных одобрений для быстрого развертывания Cybercab. В сентябре, через несколько часов после официального запуска Cybercab в Остине, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование относительно соответствия автомобиля федеральным стандартам безопасности.

По данным TechCrunch, Cybercab не имеет некоторых элементов, требуемых действующими стандартами, в частности педали тормоза и боковых зеркал. Tesla заявляла, что автомобиль соответствует этим стандартам. Вице-президент Tesla по автономным системам Ашок Элусвами при этом заявил, что сдерживающие факторы для более широкого запуска связаны не только с регулированием, но и с возможностями программного обеспечения искусственного интеллекта. Компания постепенно продлевает часы работы роботакси и планирует до конца года отработать более сложные сценарии вождения перед дальнейшим масштабированием.

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