Tesla wdroży Cybercab w Dallas w przyszłym miesiącu — TechCrunch

Tesla poinformowała, że zamierza w przyszłym miesiącu rozpocząć rozszerzanie usługi autonomicznych taksówek Cybercab w Dallas w USA, a do końca roku uruchomić ją także w innych amerykańskich miastach. Firma planuje również do końca roku rozpocząć sprzedaż Cybercab operatorom flot, podaje TechCrunch.

Tesla obecnie eksploatuje niewielkie floty robotaksówek opartych na Modelu Y w Dallas, Houston oraz miastach Florydy — Miami, Orlando i Tampie. Firma pozycjonuje Cybercab jako pojazd tańszy i prostszy w produkcji, co potencjalnie pozwoli jej konkurować ceną z innymi operatorami robotaksówek.

Konkurencja z Waymo

Rozszerzenie Cybercab może nasilić konkurencję z Waymo — liderem amerykańskiego rynku robotaksówek, który posiada ponad 4 tysiące takich pojazdów w ponad tuzinie miast. Dyrektor finansowy Tesli Vaibhav Taneja oświadczył, że zespół produkcyjny uważa Cybercab za jeden z najłatwiejszych produktów firmy do zwiększenia skali produkcji.

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Jednocześnie Tesla nie ujawniła danych o przychodach z robotaksówek ani nie podała szczegółów dotyczących przebiegu płatnych robotaksówek. W nowym liście do akcjonariuszy firma zastąpiła wskaźnik łącznego przebiegu płatnych robotaksówek łącznym przebiegiem autonomicznych robotaksówek — niezależnie od tego, czy na pokładzie byli pasażerowie płacący za przejazd.

Ograniczenia regulacyjne i techniczne

Taneja nazwał uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych na szybkie wdrożenie Cybercab ważnym zadaniem. We wrześniu, kilka godzin po oficjalnym uruchomieniu Cybercab w Austin, amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wszczęła dochodzenie w sprawie zgodności pojazdu z federalnymi normami bezpieczeństwa.

Według TechCrunch Cybercab nie ma niektórych elementów wymaganych przez obecne normy, w tym pedału hamulca i lusterek bocznych. Tesla twierdziła, że pojazd spełnia te normy. Wiceprezes Tesli ds. systemów autonomicznych Ashok Elluswamy stwierdził jednocześnie, że czynniki ograniczające szersze uruchomienie wiążą się nie tylko z regulacjami, ale także z możliwościami oprogramowania sztucznej inteligencji. Firma stopniowo wydłuża godziny działania robotaksówek i planuje do końca roku obsłużyć bardziej złożone scenariusze jazdy przed dalszym zwiększeniem skali.

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