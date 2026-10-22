TechCrunch：特斯拉下月将在达拉斯部署Cybercab

特斯拉表示，计划于下个月开始在美国达拉斯扩大其Cybercab无人驾驶出租车服务，并在年底前将其推出至其他美国城市。该公司还计划在年底前开始向车队运营商销售Cybercab，TechCrunch报道。

目前，特斯拉在达拉斯、休斯敦以及佛罗里达州的迈阿密、奥兰多和坦帕运营着小规模的基于Model Y的无人出租车车队。该公司将Cybercab定位为一款成本更低、制造更简单的车辆，这可能使其能够在价格上与其他无人出租车运营商竞争。

与Waymo的竞争

Cybercab的扩张可能会加剧与Waymo的竞争。Waymo是美国无人出租车市场的领导者，在十多个城市拥有超过4,000辆此类车辆。特斯拉首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示，制造团队认为Cybercab是该公司最容易扩大产量的产品之一。

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与此同时，特斯拉没有披露无人出租车收入数据，也没有提供付费无人出租车行驶里程的具体信息。在致股东的一封新信中，该公司将付费无人出租车总行驶里程指标替换为无人驾驶出租车总行驶里程，无论车上是否有付费乘客。

监管和技术限制

塔内贾称，获得快速部署Cybercab所需的监管批准是一项重要任务。9月，在Cybercab于奥斯汀正式推出数小时后，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）就该车辆是否符合联邦安全标准展开调查。

据TechCrunch报道，Cybercab缺少现行标准要求的一些部件，包括制动踏板和侧视镜。特斯拉曾表示，该车辆符合这些标准。特斯拉自动驾驶系统副总裁阿肖克·埃卢斯瓦米同时表示，更广泛推出所面临的限制不仅与监管有关，也与人工智能软件的能力有关。该公司正逐步延长无人出租车的运营时间，并计划在年底前处理更复杂的驾驶场景，然后再进一步扩大规模。

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