Amerykański startup Helion otrzymał 175 mln dolarów na badania, rozwój i produkcję zaawansowanych półprzewodników oraz elektroniki mocy dla swoich elektrowni fuzyjnych. Jak informuje TechCrunch, trzyletnie federalne finansowanie przyznał Departament Handlu USA w ramach CHIPS Act. Osobno firma ogłosiła 50 mln dolarów prywatnej inwestycji, nie ujawniając nazwiska inwestora.

Produkcja w stanie Waszyngton

Federalne finansowanie ma pomóc Helion stworzyć w stanie Waszyngton zautomatyzowane zakłady do produkcji modułów półprzewodnikowych, ich pakowania i testowania. Komponenty te mają być dostarczane do instalacji fuzyjnej, którą firma obecnie buduje.

Według Helion nowa linia produkcyjna będzie pierwszą w USA, która będzie wytwarzać tę klasę półprzewodników. Są one stosowane nie tylko w energetyce fuzyjnej, lecz także w przemyśle, oczyszczaniu ścieków, medycynie i sektorze obronnym.

Ponad 100 mln dolarów zostanie przeznaczone na badania nad półprzewodnikami i zaawansowanymi technologiami pakowania w stanie Waszyngton. Około 80 mln dolarów przewidziano na badania w Vermont, w tym na rozwój narzędzi, projektów i procesów produkcyjnych we współpracy z GlobalFoundries.

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Stawka na wyższą efektywność

Według współzałożyciela i dyrektora generalnego Helion, Davida Kirtleya, istniejące urządzenia elektroniki mocy tracą od 5% do 10% energii elektrycznej, która przez nie przepływa. Stwierdził on, że zmniejszenie tych strat o połowę mogłoby podwoić moc wyjściową systemu fuzyjnego.

Helion opracowuje reaktor z konfiguracją odwróconego pola magnetycznego. Firma dąży do bezpośredniego przekształcania energii reakcji fuzyjnych w energię elektryczną, zamiast wykorzystywać ją do podgrzewania pary obracającej turbinę. W takim układzie wydajność elektroniki mocy jest kluczowym elementem.

Startup buduje swoją pierwszą elektrownię Orion i zamierza do 2028 roku dostarczać energię elektryczną Microsoftowi przez sieć. Kirtley zaznaczył, że wyniki badań w ramach programu federalnego nie zdążą zostać wykorzystane w Orionie przed jego uruchomieniem, lecz mają zostać zastosowane w kolejnych elektrowniach Helion. Łącznie firma pozyskała ponad 3,2 mld dolarów.

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